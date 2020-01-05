НБУ упростил открытие и закрытие банковских счетов

Национальный банк Украины (НБУ) установил порядок открытия банками специальных счетов в соответствии с требованиями Кодекса Украины по процедурам банкротства и упростил для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) порядок закрытия банковских текущих счетов.

Как сообщает пресс-служба НБУ, для открытия счетов во исполнение требований Кодекса Украины по процедурам банкротства Нацбанк установил порядок:

открытие банками специального счета для осуществления управляющим санацией процедуры санации должника — юридического лица;

открытие банками специального или отдельного счета для осуществления арбитражным управляющим процедуры реструктуризации долгов и погашения долгов должника — физического лица или физического лица-предпринимателя.

Применение такого порядка позволит:

обеспечить равные права и возможности для защиты законных интересов кредиторов в процессе банкротства;

урегулировать отношения по восстановлению платежеспособности физических лиц, оказавшихся в трудной финансовой ситуации;

очистить балансы банков и сохранить их клиентов среди активных участников потребительского кредитования и тому подобное.

Отныне в случае прекращения ФЛП предпринимательской деятельности, закрыть текущий банковский счет станет проще:

если на таком счете нет остатка средств, банки смогут закрыть текущий счет без получения каких-либо документов от клиента;

при наличии на таком счете средств, банкам предоставлено право закрыть текущий счет, перечислив остаток средств на счет этого лица, открытый для собственных нужд.

Кроме того, банки смогут самостоятельно заверять доверенность ФЛП, что не потребует использования услуг нотариуса.

Так, уполномоченному работнику банка предоставляется право удостоверять доверенность физического лица-предпринимателя и физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, если она состоит в банке, в присутствии владельца счета и доверенных лиц.

Такие новации содержит постановление Правления Национального банка Украины от 27 декабря 2019 года № 162 «Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков-резидентов и нерезидентов». Кроме того, этим документом Национальный банк урегулировал ряд вопросов, касающихся: