Собственный сырный бренд с нуля: Переселенка превратила увлечение в семейный бизнес (Фото)

В селе Музыковка (Херсонская обл.) переселенка из Донецкой области Татьяна Страмнова производит сыры и основала собственный бренд. Она выиграла грант на специальное оборудование и обустраивает семейную ферму.

Семья Татьяны переехала на Херсонщину в 2014 году, спасаясь от вооруженного конфликта на Донбассе. Тогда им пришлось все начинать с нуля. «Это с 2014 года мы все бегали по квартирам, и самое обидное было то, что, пока мы искали квартиру, было такое в объявлениях – с животными, детьми и переселенцев не беспокоить. Это было так обидно. Но мы искали квартиру. И еще такая ситуация – этот дом в Музыковке мы сейчас в кредит его взяли. Такая ситуация, что у меня дети – инвалиды оба, аутисты. И каждый раз, как мы переезжали, у них был шаг назад. А тогда дети один раз приехали сюда, а потом вернулись на квартиру, а они говорят: "Мама, поехали домой". А я говорю: "А где дом?" – "Ну, мы сегодня были"», – вспоминает Татьяна Страмнова.

По ее словам, Музыковка стала новым домом для всех – здесь дружные люди, и есть еще переселенцы. Татьяна увлеклась изготовлением сыров. Сначала, рассказывает, продавала соседям, а сегодня ее сыры заказывают в разные города Украины. На стенах кухни – сертификаты и награды. «Козы, говорят, как тараканы, завести легко, а вывести – проблематично. Как-то пошло-пошло. Я их люблю. А молоко куда девать? Начала делать брынзу, сначала для себя. Когда мы наелись, начала предлагать людям. Понравилось и люди начали спрашивать: "А не сможешь сыр делать?". Я сначала сомневалась, а потом познакомилась с женщиной, а она делала сыр. И как-то мы зацепились, и она немного мне подсказала, и я из легких сыров на более сложные перешла. И меня это так захватило, что я не могу остановиться», – поделилась владелица семейной фермы.

Татьяна добавляет, что основала собственный сырный бренд и назвала его в честь главной козы Алматеи. Всего их на семейной ферме – 14. Для того, чтобы кормить коз, женщина засевает поле рядом с домом.

Также она написала грант, это позволило приобрести специальный доильный аппарат, который, по словам женщины, реально экономит ее время.

Как сообщил Музыковский сельский голова Савелий Лейбзон, в Музыковке Татьяна уже третья, кто выиграл грант на воплощение своей идеи. Женщина поделилась своими мыслями о сыроварении, когда пришла в сельсовет оформить справку. Ее поддержали. Сейчас готовят новый грант, который можно получить по американской программе.

Татьяна Страмнова поделилась, что будет писать новый грант по этой программе, чтобы превратить свое хозяйство на современную семейную ферму.

Фото: скриншот видео «UA: Херсон»

Источник: UA: Херсон