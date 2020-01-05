В Украине создадут единый туристический портал, – премьер-министр

В Украине будет создан единый туристический портал. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сегодня, 5 января, передает Правительственный портал.

«Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это конечно сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь», – сказал он.

По словам Гончарука, единый портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме. Его работу уже запустят к осени 2020 года. Более того, будут созданы локальные туристско-информационные центры в регионах.

Как сообщили в Министерстве культуры, молодежи и спорта, создано соответствующее агентство, которое, в частности, будет реализовывать данный проект.

Как уточняется, создание единого туристического портала предусмотрено Программой деятельности Кабинета министров Украины. Она утверждена в сентябре 2019 года. Документом определены ключевые направления работы министерств. Они детализированы – по каждой из 78 этих целей Программы опубликована концепция и индикаторы, по которым будут измеряться их достижения. Документ выставлен на обсуждение до официального утверждения. Все заинтересованные лица по каждой из концепций могут дать обратную связь.