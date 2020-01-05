Для Сил спецопераций ВСУ создали эскадрилью из вертолетов и самолетов, – Минобороны

В Винницкой области для оперативного воздушного обеспечения деятельности Сил специальных операций Вооруженных сил Украины создана 35-я смешанная авиационная эскадрилья, на вооружении которой находятся вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Согласно общей директивы, приказом командующего Силами спецопераций и приказом командующего Воздушными сил ВСУ, эскадрилья подчинена непосредственно 456-й бригаде транспортной авиации и оперативному командованию Сил спецопераций.

Отмечается, что эскадрилья построена по стандартам НАТО, около 80% численности составляют военные 456-й бригады, также в ее составе штаб, который комплектуется из других частей.

До конца 2020 года на вооружении эскадрильи будут находиться три типа авиационной техники – вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26, а после 2020 года в составе 35-й эскадрильи также появятся боевые вертолеты Ми-24.

8-9 января новосозданная эскадрилья будет участвовать в первых нынешних тренировочных полетах 456-й бригады.