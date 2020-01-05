В Волновахе задержали 16-летнего наркодилера

В Волновахе (Донецкая обл.) сыщики задокументировали преступную деятельность 16-летнего парня в ходе нескольких этапов оперативных закупок. Юноша продавал марихуану ограниченному кругу лиц по предварительной договоренности. Примерно 1 г подготовленного растения стоил 600 гривен. Об этом сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

Во время проведения обыска в квартире подозреваемого полицейские изъяли остатки высушенных и измельченных растений, происхождение которых будет установлено после проведения экспертизы.

Под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры осуществляется досудебное следствие в уголовном производстве по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Юноше объявлено о подозрении и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.