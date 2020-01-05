Житель Луганщины зарезал собутыльника

Жителю Счастья (Новоайдарский р-н, Луганская обл.), который в нетрезвом состоянии нанес смертельные ножевые ранения товарищу, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, следствием установлено, что 29 декабря 2019 года 32-летний мужчина находился в квартире своего знакомого, где они вместе употребляли алкогольные напитки. «Во время словесного конфликта правонарушитель схватил со стола кухонный нож и нанес собутыльнику несколько ударов. В дальнейшем указанное лицо скрылось с места совершения преступления. В результате полученных телесных повреждений и острой кровопотери потерпевший скончался на месте», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, благодаря слаженной работе правоохранителей убийца был задержан «по горячим следам».

Прокурором Новоайдарского отдела местной прокуратуры мужчине согласовано сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому лицу) и ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. «Процессуальным руководителем доказаны риски, которые дают основания для предварительного заключения злоумышленника, в связи с чем подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога», – уточняется в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Санкция ч. 1 ст. 115 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.