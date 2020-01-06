Украина должна вернуться к Будапештскому меморандуму, – Кравчук

Украина, подписав Будапештский меморандум, попала в ловушку, потому что то, что там записано, не выполняется подписантами этого документа. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Написано очень четко, что государства-подписанты, а это – США, Россия, Великобритания, Украина, потом присоединились Франция и Китай – гарантируют суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, и не может быть применено против Украины любое оружие и любые экономические санкции», – напомнил он.

«Но ни одна из стран-подписантов не придерживалась [своих обязательств по Будапештскому меморандуму]. Более того, Россия официально заявила, что она выполнять Будапештский меморандум не будет. Аргумент очень интересный: мол, в Украине к власти пришли не те люди, которые должны были прийти. С их точки зрения, мы – украинцы не имеем права голосовать за того, кого мы хотим», – продолжил Кравчук.

По его словам, Украина должна вернуться к вопросу выполнения условий Будапештского меморандума. «Должно быть официальное заявление любого президента [Украины] на любой встрече – в ООН, в ОБСЕ, где бы он только не бывал, он должен говорить о том, что мы попали в ловушку. Вы – пообещали, но не выполняете. Таким образом, если судить по этому примеру, то возникает вопрос, а зачем тогда принимать международные документы, которые не выполняются?», – резюмировал первый президент Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»