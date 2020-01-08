От хобби – к семейному бизнесу: Участник боевых действий на Донбассе создает изделия из бисера (Фото)

Участник боевых действий на Донбассе Владислав Кураленко из Днепра после демобилизации увлекся рукоделием – вышивает бисером картины и украшения. Его хобби стало семейным бизнесом и теперь мастер продает свои изделия за границу.

После возвращения с фронта Владислав не смог найти работу. По профессии он – маркетолог. На прежнюю должность менеджера в торговом предприятии его не взяли. Тогда мужчина решил приобщиться к творчеству – выучил швейную технологию.

«В один прекрасный момент я говорю [жене]: "Яна, покажи, как это делается". Она говорит: "Да ты не поймешь, не получится, да ты – псих, у тебя тут все будет летать". Да – первые две недели летало, действительно: и нитка путалась, психуешь: "Елки-палки, все – не хочу, не буду"», – вспоминает Владислав.

Но ради конечного результата мужчина преодолел трудности – так вышло несколько картин. Одна из них была продана на аукционе для помощи ВСУ.

Когда работы бывшего добровольца увидели его друзья, предложили ему хобби превратить в семейный бизнес. «Это пользуется спросом, почему бы и нет. Но мы даже не рассматривали данный вариант, а потом решили попробовать», – отмечает мастер.

Вместе с супругой они начали вышивать бисером одежду, сумки и даже елочные игрушки. Спрос появился не только в Украине, но и за границей, куда семья Кураленко продает 90% изделий. «Где-то с осени 2015 года – это уже бизнес, "для поддержки штанов", и оно пошло-пошло. Сейчас это действительно полноценный семейный бизнес», – говорит Владислав.

Он с супругой работают над изделиями дома. «Свои 8-10 часов я за работой просиживаю. Возможно, это не мужское [занятие]. Возможно, это какой-то нонсенс, но в то же время я не хожу по волонтерам, не выпрашиваю какую-то гуманитарку. Я не сижу под мэрией в дверях и не клянчу какие-то преференции себе», – рассказывает Владислав.

За процессом вышивки наблюдает их дочь Камила. «Иногда бывает у него запутываются нитки, и он вопит, но все получилось. Хобби переросло в самую огромную мастерскую», – говорит девочка.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Больше всего Владиславу нравится вышивать картины с патриотической символикой. Средства от их продажи отдает на благотворительность.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»