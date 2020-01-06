Война на Донбассе: Чему американские военные учатся у ВСУ

На Донбассе Россия использует против ВСУ дроны, что достаточно новая тактика ведения войны, которой учатся американские военные у украинцев. Об этом в интервью «ТСН» рассказал экс-временно поверенный в делах США в Украине. Уильям Тейлор.

«Когда я был военным, дроны были новинкой. Даже в Ираке. Это совершенно новый феномен для обеих сторон: и для россиян, и для украинцев это новая практика. И Соединенные Штаты начали усваивать эти уроки», – сказал он.

«Другая важная вещь – это информационная война. Россияне ее начали задолго до того, как это поняли американцы. Научиться расшифровывать и выявлять, как российская дезинформация влияет на военных, гражданских, медиа, принятие решений. Информационная война – это новый феномен, с которым мы должны научиться иметь дело», – считает Тейлор.

По его словам, американские военные тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них. «Американские военные узнают от украинских солдат и офицеров о российской тактике, российской технике, способах, которыми россияне доставляют сюда свою технику. Узнают некоторые действия россиян, которые предшествуют атакам. Понимание, как россияне действуют и воюют, очень важное для нас», – подчеркнул американский дипломат.

«Надеюсь, мы никогда не будем воевать против россиян. Но, если все же будем воевать, то опыт, полученный украинскими офицерами и солдатами, станет нашим преимуществом. Как действовать против дронов, артиллерии. Это вещи, о которых мы думали, читали, но украинские солдаты пережили это, были один на один с российскими военными. И это для нас жизненно необходимые уроки, которые мы должны изучить», – добавил экс-посол США.