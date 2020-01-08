Переговоры с Россией о Донбассе: Мнение политолога

С Россией сейчас стоит разговаривать по поводу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал политолог Алексей Якубин.

«Россия, неформально, но во многом выступает голосом ОРДЛО*, в том числе в международных переговорах – так уже сложилось. И, конечно, здесь, от Владимира Путина, много чего зависит. Но, на мой взгляд, внутренняя ситуация в России, внешнеполитическая ситуация – она сейчас достаточно способствует тому, чтобы вести, при желании, переговоры с Россией, чтобы Россия была настроена на то, чтобы Донбасс активнее вернулся в Украину и произошла эта интеграция», – сказал он.

По его словам, при этом не стоит забывать, что у России есть проблема внутренняя, связанная с тем, кто сменит Владимира Путина в 2024 году, когда в РФ пройдут президентские выборы.

«У России есть часть внутренних проблем, они, конечно, не сопоставимы с украинскими, но они тоже есть, мы это видим. Есть международные геополитические проблемы. В конце концов – есть санкции, они вроде бы и не влияют, но Россия хотела бы, чтобы их не было, поэтому роль Владимира Путина – значительная и мы видим, что европейские лидеры по многим проблемам так или иначе обращаются не только к Киеву, но и к Москве – даже когда идет речь о транзите газа, о ситуации, связанной с Донбассом, с Нормандскими переговорами», – отметил политолог.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «112 Украина»