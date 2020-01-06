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В Донецке произошло ДТП, есть пострадавшие

06.01.20 10:04
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 6 января, произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Отмечается, что авария случилась в Пролетарском районе города на пересечении ул. Пролетарская и ул. Бориса Орлова.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21099 совершил столкновение с железобетонной конструкцией. В результате ДТП пострадали 2 человека: мужчина 1973 года рождения, госпитализирован в ДКТМО г. Донецк, и женщина 1995 года рождения госпитализирована в РТЦ г. Донецк», – говорится в сообщении.

«Спасатели ГПСО г. Донецк при помощи гидравлического инструмента демонтировали водительскую дверь, извлекли пострадавшего из автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи», – заявили в «МЧС ДНР».

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