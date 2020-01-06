Сводка из зоны ООС за 5 января: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-центр штабаоперации Объединенных сил.

По данным штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировано 3 обстрела украинских позиций:

вблизи Водяного – из миномета калибра 82 мм – 8 мин;

недалеко от населенного пункта Павлополь – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи населенного пункта Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксирован 1 обстрел позиций Объединенных сил со стороны противника из снайперской винтовки вблизи Крымского.

«5 января в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб. Кроме этого, в районе населенного пункта Хутор Вольный в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно, противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению. В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения», – сообщили в пресс-центре штаба ООС.

С начала этих суток незаконные вооруженные формирования огневой активности не проявляли. Потерь со стороны украинских военных нет.

В «ДНР» заявили о 5 обстрелах за минувшие сутки из РПГ/СПГ, крупнокалиберного стрелкового оружия, минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия: «В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Донецк (пос. ш-ты "Трудовская"), Коминтерново, Саханка. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано».

В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.