Проезда ожидали 135 машин: Ситуация в пунктах пропуска утром 6 января

Сегодня утром, 6 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).

По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 января пассажиропоток уменьшился, а линию разграничения через КПВВ пересекли 26,3 тыс. человек и 1,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 6305 человек;

КПВВ «Марьинка» – 5409 человек;

КПВВ «Новотроицкое» – 5366 человек и 1047 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 1951 человек и 473 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7275 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 135 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15 / 50;

КПВВ «Марьинка» – 0 / 70;

КПВВ «Новотроицкое» – 0 / 0;

КПВВ «Гнутово» – 0 / 0.

При этом по сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Приходько: «8:12. КПП "Горловка". По состоянию на 9:05 [мск] на пункте пропуска 65 автомобилей, автобусов и микроавтобусов 10, до 40 человек пешей очереди»;

«Sharap OLL»: «8:45. Майорск в сторону Горловки на 8:45 пусто, сразу на заезд».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Ole Oleg»: «6:25. На Курахово люди еще спят. Очередей не наблюдается… 6:27. На Марьинке скорей всего еще никого (это серая зона). 6:28. Каргил из Донецка конец очереди внизу на спуске с моста»;

Андрей: «7:15. Марьинка в Донецк – 60 общая, 15 – льгота».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Роман: «7:16. Еленовка из Донецка – чуть дальше туалета»;

«Papa Muller»: «7:20. Большая очередь на Еленовке»;

«Р. Х.»: «7:34. Еленовка. 50 авто до полиции, льготы – 1 авто. Движение хорошее. 7:51. Еленовка. 50 авто до полиции и 40 на въезд на КПВВ, льготы – 10 авто. 8:17. Практически нет [пешей очереди на Еленовке]. 8:45. Новотроицкое. Из Донецка 30 авто»;

Полина: «7:39. Новотроицкое на Донецк: общая – машин 35, льгота – 10»;

Паша: «7:39. Приехали на Еленовку, очередь большая – машин 100, льготы – 45-50. Движение остановилось».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.