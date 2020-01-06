КПВВ «Марьинка»: Пограничники придумали лайфхак, который помогает избежать поражения лазерным оружием

На подступах к Марьинке со стороны Донецка расположены позиции украинских военных, а на дорожном коридоре Донецк – Курахово функционирует КПВВ «Марьинка», говорится в сюжете Госпогранслужбы.

Начальник Краматорского пограничного отряда Андрей Федорук рассказывает, что на данный момент за день КПВВ пересекает до 9 тыс людей и до 1,3 тыс транспортных средств.

«Ситуация по безопасности в КПВВ сейчас стабильная, обстрелов самого дорожного коридора за последние месяцы не зафиксировано, но ночью есть провокации – обстрелы местности справа и слева от пункта въезда выезда», – говорит он.

«Только закрываемся, сразу ночью начинается обстрел. Крупнокалиберное, стрелковое оружие – все идет в ход», – рассказывают пограничники и добавляют, что иногда члены незаконных вооруженных формирований открывают огонь и днем.

Расстояние между позициями небольшое и пограничники находятся в постоянной опасности. При этом отмечается, что последний обстрел непосредственно КПВВ был зафиксирован в прошлом году: 5 апреля из автоматов и снайперского оружия обстреливался дорожный коридор и людей, которые на нем находились. Пограничники оперативно эвакуировали мирных жителей, никто не пострадал. Ранение получили двое пограничников.

Также сообщается, что члены НВФ постоянно используют лазерное оружие против пограничников. В результате силовики получают ожоги сетчатки глаза. Чтобы избежать поражения, они модернизировали способы наблюдения и смотрят на передвижения противника используя экран смартфона.