Перед Рождеством спасатели проверили храмы и церкви

В преддверии Рождества в храмах и церквях Донецкой области, куда на праздничные богослужения придут тысячи людей, проведены профилактические проверки пожарной безопасности. Об этом сообщает ГСЧС в Донецкой области.

В частности были проверены наличие необходимых противопожарных средств и состояние эвакуационных выходов.

«С настоятелями церквей и персоналом были проведены дополнительные противопожарные инструктажи, а также даны рекомендации по обеспечению пожарной безопасности в период проведения богослужений», – говорится в сообщении.

Для обеспечения пожарной и техногенной безопасности, а также оперативного реагирования на возможные пожары и другие чрезвычайные ситуации во время празднования рождественских праздников будет задействовано 654 человека личного состава и 184 единицы техники.