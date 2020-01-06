Мир на Донбассе невозможен ценой интересов Украины: Социолог о мнениях жителей страны

В украинском обществе есть запрос на то, чтобы договориться с Россией и 70% считают, что нужны компромиссы, чтобы достичь мира. При этом среди них только около 25% считают, что эти компромиссы возможны любой ценой. Такие социологические данные в интервью сайту «Сегодня» привела директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

«Когда мы начинаем перечислять компромиссы, оказывается, очень мало компромиссов, на которые люди согласны. Один из таких, который делит общество 40/40% – вести ли прямые переговоры с руководителями так называемых самопровозглашенных "республик"», – сказала она.

Отвечая на вопрос: есть, в обществе есть запрос на то, чтобы Зеленский вел прямые переговоры с Путиным, правильно, она сказала: «Да, это есть, к этому люди относятся положительно».

«Некоторые компромиссы, на которых настаивает Россия, для украинского общества абсолютно неприемлемы. Поэтому я прогнозирую, что, возможно, следующая встреча в «нормандском формате» тоже закончится ничем. Потому что есть красные линии, которые нельзя переходить, и они очерчены общественным мнением во всех регионах. В нашем последнем опросе мы прямо спросили: надо сначала провести выборы на Донбассе по украинским законам, а затем освобождать территории и восстанавливать контроль над границей, или наоборот? 70% считают, что сначала нужно восстановить контроль над границей – это то, на чем настаивает Украина, и это то, что неприемлемо для России», – пояснила она.

Также основываясь на общественном мнении Бикешина считает, что разворот в сторону России невозможен.

«Думаю, нет. Такой разворот невозможен. Мы видим граничную поддержку возможности таких действий», – резюмировала социолог.