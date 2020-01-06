Экономист озвучил «два сценария» курса доллара в Украине

Курс доллара в Украине в 2020 году при позитивном сценарии может укрепиться на отметке 25-27 грн/$, а при отрицательном – обвалиться до 31-33 грн/$. Такое мнение «Обозревателю» высказал экономист Игорь Гарбарук.

По его словам, ситуация с курсом на самом деле «не имеет ничего общего с экономическими процессами». «Украинская валюта побила все мировые рекорды и стала первой валютой в мире по укреплению. Эти факторы относятся не к экономической плоскости, а к управленческой... Министерство финансов при содействии Нацбанка занялось продажей облигаций внутреннего государственного займа. Напродавали их столько, что привели в страну спекулятивный капитал, которому дали возможность развернуться и работать под очень выгодные проценты», – пояснил Гарбарук.

Он считает, что в результате таких действий правительства была создана финансовая пирамида, «и выходы из этой финансовой пирамиды могут быть совершенно разными». «Если в Украину в ближайшем будущем зайдут деньги Международного валютного фонда на уровне 5,5 млрд долларов, как было от правительства заявлено, это будет достаточно мягкий сценарий выхода из этой ситуации. Если не зайдут, то все эти оптимистичные сценарии, где 24,7-27 грн/$, могут быть совершенно необъективными, потому что тогда доллар может стоить 31-33 грн/$», – отметил он.

«Я очень надеюсь, что до весны никаких потрясений не будет. А что будет осенью – увидим», – заключил Гарбарук.