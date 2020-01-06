Спасатели советуют отказаться от использования петард, салютов и фейерверков в Рождественские праздники



Спасатели ГСЧС советуют украинцам отказаться от использования петард, салютов и фейерверков в Рождественские праздники, чтобы избежать трагических случаев. Об этом сообщат пресс-служба ГСЧС.

Как отмечают в ведомстве, традиционно, в период новогодних и Рождественских праздников значительно увеличивается количество чрезвычайных происшествий. В большинстве случаев это связано с тем, что люди не соблюдают правила пожарной безопасности, в частности, при использовании пиротехнических изделий.

В частности, 1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40-летний житель с. Николаевка Емильчинского района Житомирской области. Как выяснилось, мужчина зажег салют, однако последний резко взорвался. Очевидцы происшествия сразу же вызвали медиков, которые госпитализировали травмированного в медицинское учреждение.

Поэтому, с целью предупреждения возникновения трагических случаев во время рождественских праздников, спасатели советуют отказаться от использования петард, салютов и фейерверков. При этом напоминают, что во многих населенных пунктах введен запрет на использование пиротехнических изделий до завершения боевых действий на востоке страны.

Если же украинцы не представляют Сочельник и Рождественские выходные без пиротехнических изделий, спасатели настаивают на неуклонном соблюдении элементарных правил безопасного их использования. В частности: