Минрегион обнародовал Концепцию и план реализации государственной политики по децентрализации на 2020 год

Минрегион обнародовал для общественного обсуждения Концепцию и план реализации государственной политики по достижению цели 10.3. «Украинцы имеют реальную возможность влиять на организацию своего жизненного пространства как жители способных общин» Программы деятельности Кабинета Министров Украины на 2020 год.

В Концепции говорится, что действующая система местного самоуправления не отвечает потребностям жителей территориальных громад в публичных услугах и не обеспечивает для них комфортную и безопасную жизненную среду. В Украине создано уже более тысячи объединенных территориальных громад, но 6,4 тыс. громад до сих пор не объединились. Там почти отсутствуют институциональные и финансовые ресурсы для предоставления качественных и доступных публичных и других услуг.

Жители этих необъединенных территориальных громад лишены возможности получать соответствующие услуги в образовательной, медицинской и других сферах, формировать современную инфраструктуру, получать другие преимущества, которыми пользуются жители способных территориальных громад.

Минрегион планирует, что с 2020 года 100% жителей Украины будут проживать в способных общинах, а за 5 лет минимум до 30% уменьшится количество громад, нуждающихся в поддержке государства.

Планируется также, что вся территория Украины будет охвачена районами, соответствующим стандартам территориального деления стран Европейского Союза для статистических целей уровня NUTS-3.

Функции органов государственной власти и органов местного самоуправления будут разграничены, то есть их полномочия не будут дублироваться.

Местные государственные администрации будут переформатированы в органы префектурного типа, основными полномочиям которых будет обеспечение административного надзора за органами местного самоуправления.