В США возобновился интерес к Украине, – американский дипломат

В США возобновился интерес к Украине, как среди республиканцев, и среди демократов. Об этом в интервью «ТСН» заявил экс-временно поверенный в делах США в Украине. Уильям Тейлор.

«Украина – в первых строках новостей, Украина – приоритетная тема в Конгрессе. И американский народ, и его избранники в Конгрессе гораздо больше знают об Украине сегодня, чем 3-4 месяца назад. И это очень хорошо. Они знают, где находится Украина. Они знают, что Украина воюет с Россией. Они знают, что Украина – это молодая демократия, перед которой много вызовов, и которая хочет быть частью Европы. Она хочет присоединиться к европейским структурам», – сказал он.

«Украина обязана провести реформы и победить коррупцию, там, где она есть. Это очень хорошо. И я знаю, что американцы хотели бы, чтобы у Украины все получилось. Я знаю, что Конгресс США хочет видеть Украину успешной. Обе партии: и республиканцы, и демократы», – заявил Тейлор.

Как сообщалось ранее, заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин возглавила посольство США в стране, сменив на этом посту Уильяма Тейлора.