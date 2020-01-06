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В магазине в Краматорске изъяли элитного алкоголя на пол миллиона гривен

06.01.20 17:46
Фото: пресс-центр штаба ООС
Фото: пресс-центр штаба ООС

В одном из магазинов Краматорска установлен факт реализации и хранения элитных алкогольных напитков, на которых отсутствовали марки акцизного налога установленного образца. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В рамках административного производства, из незаконного оборота изъято более пол тысячи литров ликероводочных изделий известных брендов в ассортименте, ориентировочной стоимостью более полумиллиона гривен.

Составлен протокол по ч.1 ст. 164-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Хранение или транспортировка алкогольных напитков или табачных изделий, на которых нет марок акцизного налога установленного образца»). Ответственность по этой статье Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривает наложение штрафа от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией таких алкогольных напитков.

Материалы направлены на рассмотрение местного суда для принятия законного решения.

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