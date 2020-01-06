В «ДНР» рассказали о ДТП за период новогодних праздников

В «ДНР» с 1 по 5 января произошло 6 ДТП, в которых пострадали 7 человек, а также зарегистрировано 27 ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что за этот период было выявлено 862 нарушения ПДД, в том числе 71 факт управления транспортом в нетрезвом состоянии.

«1 января в Енакиево 30-летний водитель автомобиля Kia Sportage проехал на запрещающий красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Opel Vectra-A. В результате ДТП водитель автомобиля Opel получил телесные повреждения», – говорится в сообщении.

«5 января в Горняцком районе Макеевки 30-летний водитель автомобиля Тоyota Corolla не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением авто, выехал на левую обочину и совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Тоyota получили телесные повреждения», – заявили в «полиции».

Подробности других ДТП не сообщаются.