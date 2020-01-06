Под Волновахой обнаружили нелегальную АЗС (Фото)

В Донецкой области сотрудниками Государственной фискальной службы (ГФС) Украины, которые вовлечены в состав Объединенных сил, обнаружена очередная нелегальная АЗС. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«5 января, сотрудниками ГФС Украины, включенных в состав Объединенных сил, совместно с работниками оперативного управления ГУ ГФС в Донецкой области в рамках операции «Акциз 2020», в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий по противодействию «теневому» рынку торговли топливом, установлен факт реализации на АЗС горюче-смазочных материалов без лицензии на осуществление такого вида деятельности в пгт Донское Волновахского района Донецкой области», – говорится в сообщении.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности»), а материалы направлены в местный суд. Ответственность по этой статье предусматривает наложение штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией горючего, оборудования, денег полученных в результате совершения этого административного правонарушения.

Оперативниками описано более 19 тыс литров бензина марок А-95, А-92 и дизельного топлива общей стоимостью 520 тыс. грн. Также описаны 3 топливных резервуара и 2 горюче-раздаточные колонки. Сумма всех описанных товарно-материальных ценностей составляет 1,7 млн. грн.

Оборудование и топливо передано на ответственное хранение до принятия судом соответствующего решения.

