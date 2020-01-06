В «ЛНР» произошло два убийства на фоне распития алкоголя

В неподконтрольных украинским властям Артемовске и Краснодоне (после переименования – Кипучее и Сорокино, Луганская обл.) произошло два убийства на фоне распития алкоголя. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что одно из убийств было совершено в Артемовске, где 4 января обнаружили труп мужчины 1961 года рождения с телесными повреждениями в виде колото-резаного ножевого ранения. «По подозрению в совершении преступления задержана сожительница потерпевшего, гражданка 1977 года рождения. Правоохранителями установлено, что последняя в ходе распития спиртных напитков нанесла мужчине ножевое ранение в грудь. Получены признательные показания, изъяты вещественные доказательства», – говорится в сообщении.

«5 января 2020 года в дежурную часть Краснодонского ГРУВД МВД ЛНР поступило сообщение гражданина 1964 года рождения. Мужчина сообщил о том, что по месту жительства в ходе распития спиртных напитков он совершил убийство своей сожительницы, гражданки 1981 года рождения. Подозреваемый задержан», – заявили в «полиции».