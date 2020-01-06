В «ДНР» обнаружили трупы двух женщин

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области обнаружили трупы двух женщин. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В дежурную часть Харцызского городского отдела полиции поступило сообщение об обнаружении трупа местной жительницы 1940 года рождения с рубленной травмой головы», – говорится в сообщении.

«Жительница Старобешевского района обнаружила труп женщины 1975 года рождения с травмой головы», – заявили в «полиции».

Отмечается, что оба подозреваемых в убийствах были задержаны «по горячим следам». Во втором убийстве подозревают ранее судимого мужчину. Подробности ЧП не сообщаются.

Всего за минувшие выходные дни в «ДНР» зарегистрировали 22 сообщения о преступлениях, в том числе 2 убийства, 5 фактов причинения тяжких телесных повреждений, 5 грабежей, 1 угон, 3 случая изъятия оружия и боеприпасов и 4 попытки реализации наркотических средств.