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В Краматорске под колесами авто погиб нетрезвый пешеход

06.01.20 19:41
Фото: Краматорский отдел полиции Донецкой области
Фото: Краматорский отдел полиции Донецкой области

В Краматорске произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сегодня, 6 января, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

«Вчера около 22:50 в Краматорский отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Титова, в котором пострадал человек», – говорится в сообщении.

На месте происшествия предварительно установлено, что около 22:45 по улице Титова 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21099» совершил наезд на 57-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека».

Полиция обращается к свидетелей и очевидцев сообщить об обстоятельствах указанной дорожно-транспортного происшествия по телефону 050-687-63-91 или «102».

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