В 2020 году будет два важных события для мира в сфере безопасности, – эксперт

В феврале 2020 года будет два важных международных события – Мюнхенская конференция по безопасности, которая совпадет по датам с празднованием 75-летия Ялтинской конференции. Об этом рассказал политолог Константин Бондаренко.

«Ялтинская конференция фактически размежевала сферу влияния в Европе, реально заложила основы сфер влияния, которые потом длительное время сохранялись между западной частью коалиции и Советским Союзом», – отметил он.

«Начиная с 2007-2008 годов, в России постоянно апеллируют к тому, что необходимо инициировать "Ялту-2". Необязательно в Ялте, понятно, что в Ялту сегодня вряд ли кто-то приедет из политиков, а как некий символический жест, что необходимо представителям России, Китая, США и Европейского Союза сесть и обсудить вопросы, кто на что влияет, чьи сферы влияния, и предотвратить попытки заходить на стороны друг друга, хотя бы на время», – продолжил Бондаренко.

Политолог напомнил, что в 2009 году президент США Барак Обама, находясь с официальным визитом в Москве, заявил, что никакой «Ялты-2» не будет. «Сейчас мы видим, что один из архитекторов и инициаторов "Ялты-2" – помощник президента РФ, который в то время был послом РФ в США, Юрий Ушаков сегодня укрепил свои позиции, став теневым министром иностранных дел РФ, активно влияет на внешнюю политику России, и я думаю, что эта тема не сошла с активного обсуждения в России и будет всячески продвигаться, в том числе и на Мюнхенской международной конференции по безопасности», – рассказал эксперт.

«Я не исключаю этого, потому что сегодня и США абсолютно заинтересованы в том, чтобы развязать руки для своих внутренних преобразований и не тратить энергию на разного рода "миротворческие" акции по всему миру», – считает политолог.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV