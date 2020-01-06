Правозащитница рассказала о распространенных причинах плена в «Л-ДНР»

Причин задержания людей в «Л-ДНР» очень много, но, как правило, они абсолютно безосновательные. Об этом рассказала психолог общественной организации «Голубая птица» («Блакитний птах») Татьяна Сиренко.

«Это очень сложный вопрос, потому что в нашей стране это очень сложно классифицировать. Очень-очень разные истории», – отметила она.

«По каким причинам людей арестовывают на оккупированных территориях: иногда их обвиняют в их проукраинской позиции, а иногда это могут быть абсолютно безосновательные обвинения», – продолжила Сиренко.

По ее словам, в «Л-ДНР» могут быть списки людей для задержания, которые периодически ездят на неподконтрольные территории к родственникам, но чаще всего аресты происходят абсолютно безосновательно.

«Периодически каждый месяц есть какие-то задержания [в "Л-ДНР"]. Я бы не сказала, что есть какая-то система, но обращения родственников людей, которых задерживают, есть», – сообщила правозащитница.

«Мы работаем, как квалифицированные специалисты, как психологи, как социальные работники, как юристы. Мы оказываем комплексную помощь семье с того момента, как семья обратилась к нам, как правило, это через несколько дней после задержания человека. Иногда к нам обращаются семьи с оккупированных территорий. Для этого у нас существует линия психологической поддержки, потому что очень сложно справиться с достаточно долгим стрессом, консультируют наши юристы, помогают правильно оформить документы, когда нужно куда-то обращаться, например, в СБУ. Социальные работники помогают решать бытовые вопросы, связанные с ситуацией», – добавила психолог.

Она также рассказала, что есть много обстоятельств, почему о некоторых пленных, удерживаемых в «Л-ДНР», много говорят в СМИ, а о других никто вообще ничего не слышал.

Как сообщалось ранее, в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по аудиоматериалам «Громадське радіо»