На трех КПВВ пусто: Ситуация в пунктах пропуска днем 6 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 6 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Sharap OLL»: «11:01. При выезде [из Горловки] около часа назад видел на Майорске в Бахмут машин 30-40. 11:03. На полиции в Никитовке в сторону Бахмута пусто, перед таможней машин 5-7»;

Юрий: «12:18. Горловка в Украину – на паспортном 7 машин»;

Наталья: «Горловка – Майорск: пусто с двух сторон».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Игорь: «11:10. Каргил, в Курахово. На данный момент очередь маленькая. Даже до туалетов не доходит. Льготки нет»;

Ангелина: «11:11. [Очередь Каргил на Курахово]. Очередь машин 50-60, движение есть, каждые минут 20 по 2-3 машины»;

«M. R.»: «11:23. В сторону Курахово на Каргиле сейчас быстрей очередь пойдет. Так как начали запускать по автобусной линии»;

Натали: «11:28. На Каргиле в сторону Украины 43 машины. Пеших – человек 20»;

Дмитрий: «13:14. Каргил – выезд 15, въезд 20».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Полина: «11:42. Еленовка на выезд в сторону Мариуполя пусто. На въезд – Еленовка 20 машин»;

Анна: «12:41. Полчаса назад на Еленовке в Волноваху было практически пусто. Только перед блокпостом стояли машины»;

Настя: «13:15. На Еленовке в сторону Украины сразу на проверку (ехали на украинских номерах, по объездной, только на Широком вояки спросили, есть ли местная регистрация)»;

Кристина: «13:40. На Еленовке – в обе стороны пусто».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Лида: «11:03. Пищевик на Мариуполь – 0 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.