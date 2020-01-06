На трех КПВВ пусто: Ситуация в пунктах пропуска днем 6 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 6 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- «Sharap OLL»: «11:01. При выезде [из Горловки] около часа назад видел на Майорске в Бахмут машин 30-40. 11:03. На полиции в Никитовке в сторону Бахмута пусто, перед таможней машин 5-7»;
- Юрий: «12:18. Горловка в Украину – на паспортном 7 машин»;
- Наталья: «Горловка – Майорск: пусто с двух сторон».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Игорь: «11:10. Каргил, в Курахово. На данный момент очередь маленькая. Даже до туалетов не доходит. Льготки нет»;
- Ангелина: «11:11. [Очередь Каргил на Курахово]. Очередь машин 50-60, движение есть, каждые минут 20 по 2-3 машины»;
- «M. R.»: «11:23. В сторону Курахово на Каргиле сейчас быстрей очередь пойдет. Так как начали запускать по автобусной линии»;
- Натали: «11:28. На Каргиле в сторону Украины 43 машины. Пеших – человек 20»;
- Дмитрий: «13:14. Каргил – выезд 15, въезд 20».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Полина: «11:42. Еленовка на выезд в сторону Мариуполя пусто. На въезд – Еленовка 20 машин»;
- Анна: «12:41. Полчаса назад на Еленовке в Волноваху было практически пусто. Только перед блокпостом стояли машины»;
- Настя: «13:15. На Еленовке в сторону Украины сразу на проверку (ехали на украинских номерах, по объездной, только на Широком вояки спросили, есть ли местная регистрация)»;
- Кристина: «13:40. На Еленовке – в обе стороны пусто».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Лида: «11:03. Пищевик на Мариуполь – 0 машин».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.