В «ДНР»: За детей, гуляющих без присмотра, родители будут платить штраф

Дети от 7 до 14 лет, проживающие на неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области, могут находиться на улице одни до 21:00. Тем, кому исполнилось 14, но нет 18 лет, – гулять разрешено лишь до 22:00. Выходить из дому раньше 6 утра без взрослых также запрещено всем, кому нет 18 лет. Детям возрастом до 7 лет в городе нельзя находиться без родителей в любое время суток. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Данный «закон» был принят в «ДНР» в 2015 году, но вызвал бурное обсуждение в социальных сетях только сейчас.

Мнения по поводу таких мер разделились.

Руслан: «Это все правда, или я лежу в коме, и мне все это кажется?»;

Alex: «Да, с таким народом можно что хошь! Можно дерьмом кормить, можно яйца в тиски зажимать, можно... Да все, что в голову придет. Развлекайся, креативь, ни в чем себя не ограничивай. Чудо, а не люди. Мечта людоеда»

Марина: «Что за бред? Дочь в 10-12 лет сама в школу перебежками, когда все грохотало вокруг, – можно было! 29 мая под самолетами над городом тоже сама с подружкой из школы бежала (я чуть ума не лишилась, пока не увидела ее живую) – можно было без родителей отпустить! А теперь что?!!! Уроды из параллельной вселенной указы издают?!»;

Евгения: «А как шестилеткам из школы ходить? Ладно, в школу утром родители могут отвести, а назад как? С работы отпрашиваться? Гетто»;

Alex: Да, в тюрьме надо соблюдать режим. За несоблюдение – в карцер»;

Марина: «Вот лучше бы по злачным местам прошлись МВД-шники! В "Лица", например, заглянули, где малолетки кальян сосут в любое время! Но это ж бл... не на улице! Что за законы такие?!!!»;

Олег: «Че уж, сразу расстрел на месте».

При этом некоторые жители неподконтрольной территории Донетчины считают такой «закон» необходимым, поскольку это повысит безопасность детей.