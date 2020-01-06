В Селидово во двор жилого дома бросили гаранту (Фото)

В Селидово (Донецкая обл.) во двор частного дома бросили гранату. Об этом сегодня, 6 января, сообщает ГУНП в Донецкой области.
«В субботу, 4 января, в 21:12 в дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение о том, что во дворе дома взорвалось неизвестное устройство. По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники», – говорится в сообщении.
Правоохранители задокументировали, что в результате взрыва было повреждено оконное стекло и металлический забор. В момент происшествия дома находился 42-летний мужчина со своим 8-летним сыном.
Пострадавших нет.
В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили на огороде остатки от гранаты Ф-1 и еще одну гранату, которая не взорвалась.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.