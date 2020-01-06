В Селидово во двор жилого дома бросили гаранту (Фото)

В Селидово (Донецкая обл.) во двор частного дома бросили гранату. Об этом сегодня, 6 января, сообщает ГУНП в Донецкой области.

«В субботу, 4 января, в 21:12 в дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение о том, что во дворе дома взорвалось неизвестное устройство. По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники», – говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали, что в результате взрыва было повреждено оконное стекло и металлический забор. В момент происшествия дома находился 42-летний мужчина со своим 8-летним сыном.

Пострадавших нет.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили на огороде остатки от гранаты Ф-1 и еще одну гранату, которая не взорвалась.

Фото: ГУНП в Донецкой области

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.