В России до сих пор удерживают около 100 украинских политзаключенных

В России до сих пор удерживают около 100 украинских политических заключенных. Об этом сегодня, 6 января, говорится в сообщении пресс службы Министерства иностранных дел Украины на официальной странице в Facebook.

«Около 100 украинских граждан, незаконно заключенных в России, "празднуют" новогодние праздники в тюрьме. Снова!!! Некоторые из украинских политических заключенных были освобождены и вернулись домой своим семьям и друзьям, но они не могли видеть близких много лет и "праздновали" много праздничных сезонов в тюрьмах», – говорится в сообщении.

«Мы призываем международное сообщество сохранить давление на Кремль до освобождения всех политических заключенных в России и на временно оккупированных территориях. Нет места для политических репрессий в прогрессивных и свободных обществах», – сказано в обращении.