ВСУ готовятся к ночным боям

Командиры воинских частей оперативного командования «Восток» Вооруженных Сил Украины и их заместители по вооружению и боевой подготовке приняли участие в занятии по вождению боевых машин в сложных условиях местности и в ночное время, сообщает Аarmyinform.

Как отметил руководитель инструкторско-методического занятия начальник вооружения оперативного командования «Восток» Евгений Мельник, целью проведения мероприятия является распространение боевого опыта, приобретенного во время выполнения задач в районе проведения Антитеррористической операции и Операции объединенных сил – это очень важный элемент подготовки командиров механизированных подразделений и экипажей боевых машин в общей системе боевой подготовки на 2020 год. Ведь во время выполнения боевых задач необходимо быть готовыми действовать уверенно и слаженно в любых условиях. В том числе и на незнакомой местности в темное время суток, а в случае необходимости – преодолевать водные и другие преграды.

Порядок выполнения учебных упражнений по вождению боевых машин продемонстрировали военнослужащие одной из механизированных бригад, которая восстанавливает боеспособность на 239-м общевойсковом полигоне.

Как отмечает командир БМП-1 сержант Роман Чернявский, такие занятия необходимы для того, чтобы у экипажей боевых машин не возникало трудностей с выполнением задач в любых условиях, а командиры могли быстро и правильно реагировать на изменения обстановки.

«Мы должны поддержать собратьев из пехоты или других подразделений. Кроме брони, другой поддержки не будет – только броня может им срочно помощь в тяжелом бою, поэтому высокий уровень обучаемости экипажей – залог успешного выполнения боевых задач», – говорит Чернявский.

По представленной методике занятия по вождению боевых машин в сложных условиях местности и в ночное время будут проведены во всех воинских частях оперативного командования «Восток».