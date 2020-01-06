США поддерживают диалог с неподконтрольным Донбассом, – американский дипломат

США поддерживают диалог с жителями неподконтрольного украинским властям Донбасса, и поддерживают территориальную целостность Украины. Об этом в интервью «ТСН» заявил экс-временно поверенный в делах США в Украине. Уильям Тейлор.

«Для всех граждан Украины важно понимать, что люди, которые живут на Донбассе, – это тоже украинцы. И что они снова будут частью Украины. Они должны быть частью Украины, когда россияне уберутся оттуда. Мы предложили и поддержали процесс диалога между жителями оккупированного Донбасса и теми, кто живет в других регионах. Нет большой разницы между этими двумя категориями людей», – сказал он.

«Обе группы хотели бы, чтобы война закончилась на условиях Украины. Обе группы хотели бы, чтобы Донецк и Луганск снова объединились с Украиной, вернулись в Украину, как всегда было. И я знаю, что так было всегда. Украинцы пришли к выводу, что Украина должна быть единой, Украина должна быть объединенной. А когда Украина едина, она будет сильнее против россиян. Сильнее перед другими проблемами», – подчеркнул Тейлор.

По его словам, прошедшие в 2019 году избирательные кампании в Украине показали, что украинцы хотят быть успешными и США поддерживают это.

«Большинство партий хотят, чтобы Украина была сильной европейской страной. Большинство партий хотят, чтобы Украина вступила в Европейский Союз, НАТО, преодолела коррупцию. И победила россиян, убрала россиян из Донбасса. И так по всем направлениям. С некоторыми исключениями. Политика Украины, которая является отражением выборов, демонстрирует, что Украина хочет того же самого, чего хотят Соединенные Штаты. Успешная Украина – это то, что мы хотим поддерживать», – заявил дипломат.

Он также считает, что в США возобновился интерес к Украине.

Как сообщалось ранее, заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин возглавила посольство США в стране, сменив на этом посту Уильяма Тейлора.