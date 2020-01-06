Меркель прилетит к Путину, чтобы обсудить Донбасс

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 11 января в Москве на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет обсуждать ситуацию на востоке Украины и на Ближнем Востоке, где ситуация крайне обострилась. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

По словам Зайберта, во время визита Меркель будет сопровождать министр иностранных дел Германии Гайко Маас (Heiko Maas).

Планируется во время встречи обсудить эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, сообщил Кремль.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Кремля, будет обсуждена ситуация в Украине в контексте реализации минского «комплекса мероприятий» от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в «нормандском формате» 9 декабря 2019 в Париже.