В 2020 году в Украине доллар, скорее всего, укрепится, – министр

В 2020 году в Украине курс доллара, скорее всего, будет укрепляться. Но угадать курс не может никто. Об этом на соей странице в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Он отметил, что при любом изменении курса будут те, кто выигрывают и те, кто проигрывают, «это нормально». «Когда курс доллара падает, страдают экспортеры и бюджет. А выигрывают потребители. Экспортеры получают меньше гривен за проданную продукцию, а их расходы в гривне остаются такими же. Бюджет страдает оттого что НДС и другие налоги на импорт уменьшаются в гривневом эквиваленте. Потребители выиграют том, что рост цен (инфляция) замедляется. Особенно на импортные товары. И наоборот, когда курс доллара растет, страдают потребители, а экспортеры и бюджет выигрывают», – пояснил Милованов.

При этом зафиксировать курс невозможно. «Украина пыталась держать фиксированный курс, и это привело к быстрой девальвации, например, в 1998, 2008 или 2014 годах», – напомнил он.

Министр считает, что курс доллара в 2020 году, скорее всего, будет укрепляться, «но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках… Угадать курс не может никто». «Курс – это относительная цена украинской экономики по отношению к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменений или в мире, или в Украине, то меняется и курс. Национальный банк может повлиять на такое изменение временно, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно сил сопротивляться серьезным изменениям курса», – констатировал Милованов.