В «Л-ДНР» продолжаются задержания граждан, – правозащитники

В «ЛНР» и «ДНР» продолжаются задержания гражданский лиц. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» на своей странице в Facebook.

Так, по информации источников организации, на части неподконтрольной украинской власти территории Луганской области в декабре 2019 года по подозрению в шпионаже:

задержаны 7 человек, трое женщин и четверо мужчин. Мужчину 1978 года рождения после предварительной проверки отпустили на подписку о невыезде, а остальные шесть человек находятся в заключении;

осуждены двое человек за шпионаж и один человек за попытку диверсионной деятельности.

На части неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области в декабре 2019 года по подозрению в шпионаже были задержаны 4 человека, трое мужчин и одна женщина. Все находятся в СИЗО города Донецка.

«Персональные данные задержанных подозреваемых мы не разглашаем, в связи с тем, что родственники не дают на это согласие. Но хотим отметить, что НВФ "ЛНР" и "ДНР" каждый день работают над пополнением так называемого "обменного фонда"», – говорится в сообщении.

Напомним, причин задержания людей в «Л-ДНР» очень много, но, как правило, они абсолютно безосновательные.