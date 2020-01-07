В школах Краматорска можно бесплатно подготовиться к ВНО

В Краматорске ученики выпускных классов могут воспользоваться услугами консультационных пунктов по подготовке к Внешнему независимому оцениванию (ВНО). То есть дополнительно заниматься по профильным предметам, по которым придется сдавать экзамен. Для этого можно бесплатно посещать дополнительные занятия в школах города. Об этом сообщил методист управления образования Краматорского городского совета Денис Сысоев.

По его словам, на базе школ каждого округа выделяются дополнительные учебные часы. 11-классники могут посещать эти занятия, даже если не учатся в этой школе. «Эти дополнительные занятия ведут опытные учителя, которые могут хорошо подготовить к экзамену. Ведь дети, которые у них учились, показывали хорошие результаты при составлении ВНО в прошлые годы», – сказал Сысоев.

Он уточнил, что все школы города распределены на 4 образовательные округа. В каждом округе ведется подготовка по основным предметам. Ученики выпускных классов могут записаться в любую школу, которую им будет удобно посещать. Это даст возможность не только заниматься дополнительные часы, но и почувствовать иной стиль преподавания у другого учителя. Что касается дня и времени проведения занятий, то это следует уточнять в каждой конкретной школе.

Округ № 1:

украинский язык – школы № 3, 9, лицеи № 4, 8, 35;

история Украины – школа № 3, лицей № 8;

английский язык – школы № 3, 9, лицей № 4;

математика – лицеи № 4, 8.

Округ № 2:

украинский язык – школы № 12, 22, 24;

математика – школа № 12;

химия – школа № 22;

физика – школа № 12;

география – школа № 15.

Округ № 3:

украинский язык – школы № 10, 16, 19, 26, КУГ;

математика – школы № 10, 16, 19, 26, КУГ;

история Украины – школа № 10;

английский язык – школа № 10 КУГ.

Округ № 4:

украинский язык – школы № 23, 32, 33;

математика – школы № 11, 23, 31, 33, УВК № 32;

биология – школа № 31;

английский язык – школа № 31;

французский язык – школа № 1;

история Украины – школы №№ 18, 23, 31, 32.

Ознакомиться с датами проведения ВНО в 2020 году и объявления результатов можно здесь.

Напомним, с 3 по 24 января 2020 года проводится регистрация для участия в пробном ВНО. На Донбассе стоимость одного тестирования для одного участника составит 144 грн.

Источник: АКМЦ