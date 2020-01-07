Документы и стоматология: В МинВВОТ рассказали, в чем нуждаются освобожденные из плена

Освобожденные 29 декабря из плена «Л-ДНР» украинцы, которые находятся в киевской клинической больнице «Феофания», из юридической помощи нуждаются, прежде всего, в восстановлении документов, из медицинской – в стоматологических услугах. Об этом сообщил начальник управления Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк, передает пресс-служба МинВВОТ.

«Люди нуждаются в юридических консультациях и помощи, в первую очередь – им всем необходимо возобновление их документов: паспорт, водительское удостоверение и др. Это нужно, в том числе, и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по выплате им 100 тыс. грн материальной помощи», – рассказал Мокренюк.

Также люди нуждаются в медицинской помощи, решение о которой принимается по результатам обследований. «В первую очередь, освобожденным из плена требуется стоматологическое вмешательство, в частности, со сложными манипуляциями, имплантацией, что будет предоставлено им бесплатно. Также, у тех, кто был лишен свободы, наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеющиеся челюстно-лицевые повреждения, в частности, из-за пыток и издевательств в плену», – дополнила советник главы МинВВОТ по медицинским вопросам Татьяна Тимошенко.

Чиновники дополнили, что с людьми ежедневно работают психологи, предоставляя им комплексную помощь и поддержку.