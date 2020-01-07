Арт-терапия и мастер-классы: Переселенка из Луганска создала школу полезного досуга (Фото)

В Полтаве переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Луганска Наталья Дида основала школу полезного досуга «Вулик» («Улей»). 5 лет назад она была задумана для людей, с началом боевых действий на Донбассе переехавших в Полтаву, но сейчас принимает всех желающих научиться рисовать или создавать кукол из ткани.

Наталья Дида – библиотекарь. После переезда устроилась на работу в Полтавскую областную библиотеку имени И. Котляревского. Здесь вместе с художницей-волонтеркой Екатериной Боняковской Наталья основала мастер-классы по живописи и арт-терапии для тех, кто переехал в город из Донбасса. «Я с семьей приехала из Луганска. У нас есть ребенок, тогда ей было 8 лет, надо было чем-то заниматься ребенку. Денег на кружки не было, а школы недостаточно. В то время я познакомилась с полтавской художницей Катей Боняковской и мы с ней решили сделать кружок рисования для детей переселенцев. Как оказалось, дети не только рисовать хотят, но и многое другое. Поэтому перешли на различные мастер-классы. А в то время, когда дети рисовали, взрослые сидели рядом. И нам подумалось, что родителям тоже будет интересно приобщиться», – рассказала Наталья.

Со временем в «Улей» потянулись и местные жители. За 5 лет вокруг него образовалось сообщество, куда люди приходят за общением и вдохновением. Досуг также стал более разнообразным: сегодня «Улей» проводит не только мастер-классы по живописи, но и занятия по мотанию кукол, групповые и индивидуальные сеансы арт-терапии (основательница школы – сертифицированный арт-терапевт) и даже занятия по скандинавской ходьбе. Летом же преподаватели и посетители школы часто устраивают экопикники в дендропарке.

Все занятия в «Улье» бесплатные, и это важно, так как в городе существует не так много возможностей провести свое свободное время с пользой и одновременно бесплатно. Школа полезного досуга учитывает, что посетители часто приводят детей, поэтому пока взрослые работают с художником, детвора также имеет свой мастер-класс.

«Улей» сотрудничает со многим полтавскими художниками. А совместно с Полтавской областной организацией Общества Красного Креста Украины осуществлено немало добрых дел. Среди посетителей школы есть люди со слабым зрением, поэтому «Улей» дружит с Полтавским областным центром ВОО людей с инвалидностью по зрению.

Занятия в школе полезного досуга «Улей» может посетить каждый желающий.

Фото: Зміст

Источник: Зміст