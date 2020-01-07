Православная церковь Украины становится мощным духовным центром, – Яценюк

Томос утвердил Церковь украинского народа как независимую и равную в семье православных церквей мира. Об этом, в канун Рождества поздравляя Православную церковь Украины с годовщиной получения томоса, на своей странице в Facebook отметил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

«Этот документ стал свидетельством восстановления исторической справедливости. Многие поколения украинцев мечтали и боролись за признание Православной церкви Украины, но Божьей милостью нам выпала возможность стать свидетелями и участниками этого свершения», – написал он.

Яценюк поблагодарил бывших руководителей страны, зарубежных друзей и партнеров Украины, «чьи усилия приближали нас к великому событию». «Спасибо Вселенскому Синоду, решением которого Украине был предоставлен томос Его Святейшеству патриарху Варфоломею, а также Блаженнейшему Епифанию, митрополиту Киевскому и всея Украины, под руководством которого Православная церковь Украины становится мощным центром духовной жизни нашего народа», – написал Яценюк.

Также он поздравил украинцев с Рождеством Христовым: «Веселых и радостных праздников нам всем! Здоровья и уюта, достатка!».