Мокрый снег и гололедица: Какой будет погода на Донбассе

Сегодня, 7 января, в Луганской и Донецкой областях днем ​​умеренный мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области со ссылкой на сообщение Украинского гидрометеорологического центра.

Так, Луганский областной центр по гидрометеорологии прогнозирует такую ​​погоду на 7-10 января:

7 января – облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем ​​от 2 мороза до 3 градусов тепла.

– облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем ​​от 2 мороза до 3 градусов тепла. 8 января – облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северной четверти 3-8 м/с. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем ​​от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

– облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северной четверти 3-8 м/с. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем ​​от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. 9 января – облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днем мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем ​​от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

– облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днем мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем ​​от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. 10 января – ясно. Небольшой мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем ​​от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Как уточняется, покрытие на дорогах государственного значения заснеженное, местами гололедица. Выполняются работы по очистке проезжей части дорог от снега и обработка противогололедными материалами. «Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано», – отмечается в сообщении.

Подрядные дорожные организации работают в режиме круглосуточного дежурства, выполняются плановые работы по зимнему содержанию. «В случае дальнейшего ухудшения погодных условий, усилении ветра, дорожные службы будут переведены на усиленный вариант работы. При необходимости дорожники будут оперативно реагировать для обеспечения проезда автодорогами Луганщины. Заготовлено ​​необходимое количество противогололедных материалов, подготовлена ​​соответствующая техника для содержания автомобильных дорог. В случае необходимости вся необходимая техника будет задействована для ликвидации непогоды», – уточняется в сообщении.

Кроме того, при Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Луганщины. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните диспетчеру по телефонам: +380 (64) 524 11 25, +380 (50) 305 16 49.