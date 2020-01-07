Сводка из зоны ООС за 5 января: Ранены двое украинских военных

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь с украинский стороны нет, двое военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

«Два раза противник открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям недалеко от населенного пункта Пески (Донецкая обл., – ред.), который находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Трижды из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован обстрел защитников Крымского (Луганская обл., – ред.), который находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"», – сообщили в штабе ООС.

С утра 7 января «российские оккупационные войска огневой активности не проявляли».

На момент публикации «ДНР» и «ЛНР» не сообщали свои версии ситуации на линии фронта.