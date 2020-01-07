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В «ЛНР» подорвался мирный житель

07.01.20 09:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» мирный житель подорвался на неразорвавшемся снаряде в районе села Пионерское, входящем в состав Луганска. Об этом сообщил представитель пресс-службы «народной милиции ЛНР» Иван Филипоненко, передают «республиканские» интернет-ресурсы.

Уточняется, что ЧП произошло 6 января в районе села Пионерское возле реки Северский Донец. В результате подрыва мужчине 1956 г. р. оторвало ногу.

«Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где ему оказывается необходимая помощь», – заверил Филипоненко.

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