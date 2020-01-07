На Донетчине мужчина нашел скелетированные останки человека

В Донецкой области между Угледаром и Богоявленкой местный житель нашел скелетированные останки человека. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, 5 января около 16:25 в полицию обратился мужчина, который сообщил, что нашел обгоревшие останки человека. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и судебно-медицинский эксперт. «Полицейские обнаружили фрагменты человеческого тела, обгоревшую одежду и бутылку с вероятно топливно-смазочным веществом. При первичном осмотре следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили», – говорится в сообщении.

Биологические образцы направлены на экспертизу. Под процессуальным руководством местной прокуратуры начато досудебное расследование.

Указанный факт предварительно квалифицирован по ч. 1 ст. 115 с пометкой «естественная смерть» Уголовного кодекса Украины. «После проведения необходимых экспертиз будет предоставлена ​​точная квалификация события», – уточняется в сообщении.

По данным розыскников Марьинки, в районе числятся в розыске 46 без вести пропавших лиц.