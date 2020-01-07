НВФ продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ в «ДНР»

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) в очередной раз ограничивали свободу передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в выполнении мандата СММ. Об этом сегодня, 7 января, сообщает украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«В ежедневном отчете от 6 января 2020 года СММ ОБСЕ информирует об очередных случаях отказа и задержки патрулей Миссии в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям», – говорится в сообщении.

Так, 4 и 5 января представители НВФ отказали патрулю Миссии в проезде на временно неподконтрольную правительству территорию на блокпосту севернее населенного пункта Заиченко на юге Донецкой области.

4 января на блокпосту западнее населенного пункта Верхнешироковское (до переименования Октябрь) также на юге Донецкой области представители НВФ дважды задержали патруль Миссии на 45 и 19 минут соответственно.

«Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и передвижения или подготовку войск. Украинская сторона СЦКК обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на недопустимость действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии», – отмечается в сообщении.

Как уточняется, мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ по всей территории Украины. Все подписанты Комплекса мер по выполнению Минских соглашений согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением.