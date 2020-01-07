Что будут показывать: Украинское ТВ для неподконтрольного Донбасса начнет вещание в январе

Информационно-развлекательный канал для жителей временно неподконтрольных территорий Донбасса начнут запускать с 13 января, он будет вещать на базе телеканала иновещания UATV и сможет покрыть 80% неподконтрольного Донбасса. Об этом в интервью «Детектору медиа» заявила временный руководитель телеканала Елена Трибушная.

Новый UATV будет транслироваться только на неподконтрольных территориях – первоначально на Донбассе, со временем – и в Крыму. При этом закрывают англоязычную и арабскую редакции UATV. «На остальные страны он не будет транслироваться… Иновещание до 12 января будет работать в том формате, что работало. А 13 января оно будет выходить в записи без прямых эфиров, и параллельно будет запускаться новый канал. То есть какое-то время они будут вещать параллельно», – констатировала Трибушная.

«Наша цель – объективно рассказывать обо всем, что происходит здесь (на подконтрольной Украине территории, – ред.), понимая, что почти 6 лет эти люди (на неподконтрольных территориях, –ред.) потребляли контент российских телеканалов. Мы знаем, что там в основном смотрят "Россию 1", а мы хотим рассказать, как все происходит на самом деле: о позитивных сдвигах, о том, куда мы движемся, о том, что наше будущее – единая страна. Мы хотим развеять их мифы и страхи, связанные с нами, хотим, чтобы они поняли, что их здесь слышат и хотят решать их проблемы, и таким образом мы хотим начать с ними диалог... Мы хотим рассказывать, что дискриминация русского языка – это миф. То есть мы хотим делать программы, которые лишат их навязанных страхов, а также мы хотим услышать об их боли и реагировать на нее», – рассказала она о новом UATV.

Трибушная дополнила, что на начальном этапе телеканал для неподконтрольного Донбасса будет развлекательно-информационным, а позже «на нем появится информационная часть», но на нем не будет «агрессивной пропаганды». «Мы уже провели переговоры с медиагруппы о том, что они поделятся с нами контентом. Мы еще решаем, какой именно это будет контент, и как мы его расставим в сетке. Но они готовы делиться своими проектам, поскольку понимают, для чего это делается», – сказала она, отметив, что часть контента медиагруппы предоставляют бесплатно, часть – будет закупаться.

На первом этапе в сетке вещания планируются 7 выпусков новостей в день, вечером – итоговый выпуск. Также, п словам руководителя, на телеканале будут представлены истории успешных переселенцев, которые смогли себя найти на подконтрольной Украине территории. Будет подаваться информация для жителей неподконтрольного Донбасса о возможностях по обучению и работе.

Первоначально UATV – это эфирное вещание. «На спутнике мы не можем показывать контент медиагрупп. Это будет не честно по отношению к ним», – пояснила Трибушная.

Ранее сообщалось, что окончательный запуск украинского государственного телеканала для неподконтрольных территорий Донбасса запланирован на 15 февраля, его временным руководителем стала Елена Трибушная, которая возглавила информационное направление до избрания на конкурсе постоянного директора.