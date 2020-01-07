На Донетчине перевернулась «скорая» (Фото)

Сегодня, 7 января, на трассе в Донецкой области перевернулась карета скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Донецкой области.

Так, в 05:05 в Службу спасения поступила информация о необходимой помощи водителю и пассажирам кареты скорой медицинской помощи на автодороге Доброполье – Лиман Т-05-14, на расстоянии 6 км от Краматорска. «Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, автомобиль съехал на обочину и перевернулся», – говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно выехали дежурные отделения 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления. Спасатели с помощью буксировочного троса поставили перевернутый автомобиль на колеса и отбуксировали его на подходящий для движения участок дороги, после чего водитель самостоятельно продолжил движение.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

От Главного управления привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники.