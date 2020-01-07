Известные украинские певцы выступили для бойцов в зоне ООС (Фото)

На Донбассе в районе операции Объединенных сил (ООС) состоялся новогодне-рождественский тур с участием известных украинских певцов. Об этом сегодня, 7 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Провели концерты и поздравили с новогодними и рождественскими праздниками военнослужащих Национальной гвардии Украины Александр Положинский, Иван Марунич, Арсен Мирзоян, группа «Ukiez», они же Пирятин в числе Дмитрия Данова, Ивана Семесюка, Богдана Буткевича. «Почти полтора часа известные певцы развлекали публику своими хитами и выразили слова благодарности за сохранение мира и защиту нашей Родины», – говорится в сообщении.

«Я очень рад, что мы смогли приехать к вам и поддержать украинского воина в такое время. Надеюсь, что наши песни помогли почувствовать дух новогодних праздников. Мы всегда будем находить возможность для своих защитников», – поделился своими ощущениями Александр Положинский.

После концерта у бойцов бригады быстрого реагирования была возможность пообщаться с артистами, взять автограф и сфотографироваться на память.

Фото: пресс-центр штаба ООС

«По окончании каждого концерта, нацгвардейцы делали общие фото с исполнителями и благодарили их за яркие выступления и огромную поддержку», – подытожили в пресс-центре.