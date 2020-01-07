Донетчина: Каким городам дороже всего обошелся Новый год (Фото)

В Донецкой области празднование Нового года дороже всего обошлось местным бюджетам Мариуполя и Краматорска.

В Мариуполе в этом году установили новую городскую елку – теперь она достигает 16 метров в высоту, что на 2 метра больше предыдущей. Искусственные хвойные ветви были доставлены на из Тернополя. Украшают елку 20 гирлянд по 18 метров каждая, а также 300 шаров-игрушек.

Театральную площадь, где установлено новогоднее дерево, украсили звездной аркой. Здания, расположенные вблизи площади, также освещает яркая иллюминация. Вокруг Драмтеатра установили 25 элементов с национальной символикой и снежинками.

Новогодние и рождественские празднования обойдутся бюджету Мариуполя в 6,5 млн грн, на новогодние фотозоны и инсталляции планировалось потратить 1, 27 млн грн.

Городская елка Мариуполя / Фото пресс-службы Мариупольского горсовета

Городская елка Мариуполя / Фото пресс-службы Мариупольского горсовета

В Краматорске высота искусственной елки на площади Мира составляет 14 метров, она была закуплена еще в 2013 году. На украшение центральной площади потрачено 2,3 млн грн. На эти деньги администрация города закупила светодиодную входную арку с тоннелем, светильники и осветительную арматуру, светодиодную карету, также был установлен светодиодный фонтан.

Городская елка Краматорска / Фото: Facebook Андрея Панкова

Городская елка Краматорска / Фото: Facebook Андрея Панкова

Новую елку в этом году установили в Покровске (до переименования – Красноармейск). Ее высота – 15 метров, диаметр – 8 метров. Елка обошлась городскому бюджету в 1 млн грн – в эту сумму вошло изготовление дерева с каркасом, новогодние украшения, иллюминация, а также стоимость монтажа и подключения.

Городская елка Покровска

В Бахмуте (до переименования Артемовск) было закуплено около 1000 украшений и несколько сотен метров светодиодных гирлянд. Также обновили иллюминацию и на деревьях, расположенных по соседству с главной городской елкой. Данные украшения обошлись городу почти в 600 тыс. грн.

Городская елка Бахмута / Фото bahmut.com.ua

Городская елка Бахмута / Фото bahmut.com.ua

В Славянске на новогоднее убранство потратили 514 тыс. грн.

В Торецке (до переименования Дзержинск) не приобретали новогоднюю елку, а нарядили одну из живых елей вблизи главной площади города. Диаметр дерева – 8 метров, а высота – 15 метров.

Городская елка Торецка

В Дружковке гирлянды и украшения для центральной елки закупили на сумму 231 тыс. грн. За эти деньги были приобретены 350 шаров синего и серебристого цвета, электрическая «верхушка» и 52 секции гирлянд. Для того, чтобы избежать вандализма и кражи, приобрели 20 секций антивандального ограждения.

Городская елка Дружковки / Фото dnl.dn.ua

Для бюджета Мирнограда (до переименования Димитров) общая сумма закупок иллюминации составила 173 тыс. 96 грн, из них 150 тыс.784 грн потратили на обновление иллюминации непосредственно на городской елке.

Городская елка Мирнограда / Фото 06239.com.ua

Городская елка Мирнограда / Фото 06239.com.ua

Источник: КраматорскPost